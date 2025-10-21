KANAL D’nin fenomen dizisi “Eşref Rüya”nın Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, Cannes’da düzenlenen MIPCOM 2025 etkinliğinde şıklığı ve oyunculuğuyla ilgi odağı oldu. Dizide Eşref Tek’in çocukluk aşkı ‘Rüya’ olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan’ı canlandıran Özdemir, hem yerli hem de yabancı basının dikkatini çekti.

Demet Özdemir, Eşref Rüya’nın uluslararası tanıtımı için Çağatay Ulusoy ile katıldığı Cannes’da seçtiği iddialı kombinlerle gözleri üzerine topladı. Siyah ağırlıklı şıklığı ve abartısız tarzıyla moda eleştirmenlerinden tam not alan Özdemir, sosyal medyada paylaştığı pozlarla yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum alarak etkileşim rekoru kırdı.

Tims&B imzalı “Eşref Rüya”, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.