İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, örgüte ait olduğu iddia edilen firmaların Kütahya ve Isparta Belediyeleri’nden aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için talimat yazısı hazırladı.

Hazırlanan yazı, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilerek dosyaların incelenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında örgütün, kamu ihalelerinde usulsüzlük ve sahte belgelerle menfaat sağladığı iddia ediliyor.

Savcılığın, belediye ihalelerine ilişkin belgeleri inceledikten sonra yeni gözaltı kararları ve iddianame sürecine dair adımlar atması bekleniyor.