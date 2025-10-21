Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafik güvenliğinde caydırıcılığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Yeni Trafik Yasası; caydırıcılığı artırmak, sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için hazırlandı.”

Trafiğin bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, direksiyon başına geçen herkesin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Bakan, “Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Yerlikaya ayrıca, paylaşımında 3 Kasım Dünya Gazeteciler Günü’nü de kutlayarak,

“Doğrunun ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.”

ifadelerine yer verdi.

Yeni Trafik Yasası Teklifinin, hedefleri ve getirdiği yenilikleri değerlendirmek üzere kıymetli basın mensuplarımızla bir araya geldik.



— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2025