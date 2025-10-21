Geçtiğimiz sene bulunduğu yurttan yürüyüş yapmak için çıkan ve kendisinden birdaha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cesedi, 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Babası Nizamettin Kabaiş’in mücadelesiyle hakikatler tutanaklara gömülü kalmadı.

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunda, Kabaiş’in vücudunda iki erkeğe ait DNA izlerine rastlanmasıyla birlikte, üniversite öğrencileri kampüste tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Öğrenciler, "Rojin için adalet" pankartlarıyla her gün yürüyüşler düzenliyor ve olayın üzerinin kapatılmaması çağrısı yapıyor.

Dün Van’da yapılan eylemde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörü Hamdullah Şevli, öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakıp alandan ayrıldı. Öğrenciler, rektörün tutumuna tepki göstererek "Rektör istifa" ve "Jin, jiyan, azadî" sloganları eşliğinde rektörlük binasına yürüdü. Ancak, rektörün talimatıyla polis, özel güvenlik ve korumalar öğrencileri müdahaleyle engelledi.

"Rojin’e ne oldu?"

Saldırının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülderen Varlı, kampüse gelerek olayın sorumlularına seslendi. Varlı, "Rojin'e ne oldu? Üniversite yönetiminin, güvenlik önlemlerinin yetersizliği sonucu Rojin’in kaybolduğu, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu soruların cevabını rektör vermeli. Gençler kampüste kendilerini güvende hissetmiyor. Bu sorumluluk rektöre aittir," diyerek duruma dikkat çekti.

Eylemler devam ediyor

Eylemlerle ilgili konuşan öğrenciler, "Sonuna kadar buradayız, her şey açığa çıkana kadar burayı terk etmeyeceğiz" diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, öğrenciler farklı üniversiteleri dayanışmaya davet etti ve adaletin sağlanana kadar eylemlerinin süreceğini ifade etti.

Mardin’de kadınlar sokağa çıktı

Van’daki eylemler büyürken, Rojin Kabaiş’in adı Mardin’in Nusaybin ilçesinde de yankılandı. Barış Parkı’nda bir araya gelen kadınlar, “Hepimiz Rojin’in sesi olacağız, bir kişi daha eksilmemek için susmayacağız” diyerek adalet talep etti. Kadınlar, ellerindeki dövizlerle ve attıkları sloganlarla faillerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi. Eylem, "Adalet yoksa barış da yok" sloganlarıyla sona erdi.

Adalet beklentisi artıyor

Hem Van'da hem de Mardin’de gerçekleştirilen eylemler, toplumsal dayanışmanın ve adaletin sağlanması noktasında önemli bir mesaj veriyor. Hem üniversite öğrencileri hem de kadınlar, Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili hakikatlerin ortaya çıkması için seslerini duyuruyor. Eylemlerin sürdüğü bu süreçte, halkın adalet talebi giderek büyüyor.