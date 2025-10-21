KANAL D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”, ikinci sezonunda izlenme rekorlarını tazeledi. Yeni bölümde Alya’nın Boran için donör olma kararı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümü 16,31, özeti ise 10,12 reyting alarak kendi gününde ve tüm kategorilerde rakipsiz konumunu korudu.

Tüm Kişiler kategorisinde reyting çıtasını 16,31’e, izlenme payını ise 45,14’e yükselten Uzak Şehir, sanal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı. AB kategorisinde 10,29 reyting ve 39,34 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 15,40 reyting ve 41,81 izlenme payı elde etti.

Yeni bölümde Alya, hem Cihan’ı hem de Boran’ı kurtarmak için donör olma kararı aldı ve izleyiciler tarafından yoğun şekilde takip edildi. AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.