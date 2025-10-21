İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak, 24 Ocak 2025 tarihinde yurt dışında beraberinde ailesiyle birlikte seyahat ederken trafik kazası geçirdi. Kazada eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Prof. Dr. Çırak adına memleketi Bala'da oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi. Gülbağı Mahallesi Ormanlık alanında yapılan fidan dikim törenine, Prof. Dr. Çırak’ın İstinye Üniversitesi'nden çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve bazı diğer illerden de akademisyenler katıldı.

Gülbağı Mahallesi Muhtarı Taner Buran, "Orman ve geleceğe nefes temalı program dahilinde köylümüz, akrabamız olan bilim dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak anısına 1200 adet fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi. (DHA)