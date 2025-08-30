30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Kalecik ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından asılan bayram afişleri dikkat çekti. İlçeye asılan afişlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinden daha büyük olması bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zafer Bayramı vesilesiyle kamu kurumları ve yerel yönetimlerce ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve süslemeler yapılırken, Kalecik’teki bu uygulama sosyal medyada da tartışma yarattı. Görselde Erdoğan’ın portresinin merkezde ve daha büyük şekilde yer alması, "Atatürk’ün anısına saygısızlık" olarak değerlendirildi.

Henüz konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ya da Kalecik Kaymakamlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.