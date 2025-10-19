Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), uzun yıllar atıl durumda kalan Sincan Fatih Yüzme Havuzu’nu baştan sona yenileyerek halkın kullanımına kazandırdı. “Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi” adıyla hizmete açılan tesis, kısa sürede Sincanlıların yoğun ilgisini çekti.

Toplam 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kompleks, 7 bin metrekare kapalı alan ve 8 bin metrekare peyzaj ile sosyal alan sunuyor. Tesis içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, pilates ve zumba stüdyoları, aletli pilates alanı, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları ile kafeterya gibi çok sayıda spor ve sosyal imkan bulunuyor.

Tesisin açıldığı Mart 2025’ten bu yana 2 bin 500 aktif üye, modern ve hijyenik alanlardan faydalanıyor. Kompleksin yöneticisi Olcay Güler, tesisin son teknoloji ekipmanlarla donatıldığını belirterek, üyelerin güvenli ve kaliteli hizmet alabildiğini söyledi. Ayrıca tesiste şifreli soyunma dolapları, yeterli sayıda duş ve soyunma kabini yer alıyor.

Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, pazartesi günleri hariç her gün 08.30-21.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Kadınlar tesisten salı, perşembe ve cumartesi; erkekler ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yararlanabiliyor.

ABB, tesisiyle Sincanlıların spor ve sosyal yaşamına modern bir alan kazandırarak, uzun süredir atıl durumda bulunan havuz alanını halkın kullanımına sunmuş oldu.