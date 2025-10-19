TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 21 Ekim Salı günü başlayacak ve gündeminde kritik konular yer alacak. Lübnan’da görev yapan Türk askerinin süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye’ye gönderilen askerlerin süresinin ise 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurul’da görüşülecek.

Genel Kurul, ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığına 5 üyenin seçimini yapacak. Gündemdeki diğer önemli konu ise turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl aidat alınmayacak, önceki dönem borçları da silinmiş sayılacak. Ayrıca işletmeciler, marinalar, liman ve kıyı tesisleri ile gemi veya deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik bilgileri ile giriş-çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda ilan vermesi halinde her ilan için 25 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale’deki deniz savaşları batıkları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak ve Cumhurbaşkanı kararıyla arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıklar dikkate alınarak alanın sınırları genişletilebilecek. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Bütçe maratonu başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonu, 21 Ekim Salı günü Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni 23 Ekim Perşembe günü sunacak.

Genel Kurul’da ayrıca Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2024 yılı raporlarını ele alacak; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu ise Sincan Ceza İnfaz Kurumları raporunu inceleyerek ceza infaz kurumlarıyla ilgili yol haritasını belirleyecek.

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından seçilecek 1 HSK üyesi için 3 katı aday belirleyecek. Salı ve Çarşamba günleri, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.