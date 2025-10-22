Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya bölgesinde 22 Ekim 2025 tarihinde saat 03:54’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara dair açıklama
Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara dair açıklama
İçeriği Görüntüle

Deprem, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.

Muhabir: Haber Merkezi