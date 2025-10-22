Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Ballıkaya bölgesinde 22 Ekim 2025 tarihinde saat 03:54’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 22, 2025
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) https://t.co/DUihRRXtM6
22.10.2025, 03:54:08 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Muhabir: Haber Merkezi