AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 'Compass-AI' girişimi, Avrupa Birliği'nin yapay zeka alanında küresel rakiplerinin gerisinde kalmaması amacıyla hazırlanan 'Yapay Zeka Uygulama Stratejisi' kapsamında hayata geçirilecek.

AB Komisyonunun Sağlık ve Hayvan Refahından Sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, yapay zekanın, klinik denemeleri hızlandırma ve tanı doğruluğunu artırma gibi yollarla sağlık hizmetlerini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Varhelyi, yapay zekanın ayrıca kişiselleştirilmiş bakım sağlayıp Avrupalıların sağlık durumlarını iyileştirebileceğini kaydederek, sağlık sistemlerinde güvenilir yapay zeka çözümlerinin geniş çapta benimsenmesini sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Varhelyi, 'Compass-AI' girişiminin, Avrupa genelinde sağlık hizmetlerinde yapay zekanın entegrasyonunu teşvik edeceğini ifade etti.

'Compass-AI' isimli girişim, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde güvenli ve etkili kullanımını ilerletmek için uzmanlar topluluğu oluşturulmasını da içeriyor. Ayrıca bu girişim, yapay zekanın kliniklere sorumlu ve etkili bir şekilde entegre edilmesini teşvik ediyor.

Girişim kapsamında bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları haritalandırmak için dijital ağ kurulması hedefleniyor. Bu ağın, yapay zeka hakkında kullanım kılavuzlarını içermesi ve hastane çalışanlarıyla hastaların yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yardımcı olması planlanıyor.​​​​​​