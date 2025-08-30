Kızılırmak Nehri kenarındaki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde yetiştirilen mor-beyaz çizgili ve çekirdeksiz Yamula patlıcanının hasadı başladı. Coğrafi işaretli patlıcan, lezzeti ve kendine has yapısıyla bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Yaklaşık bin dekar alanda üretimi yapılan Yamula patlıcanı, yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle hasat ediliyor. Kurutmalık, reçel, turşu yapımı başta olmak üzere 50 farklı şekilde değerlendirilen patlıcan, özellikle yemeklik, kızartmalık, dolmalık ve közlemelik olarak tüketiliyor.

Kocasinan ilçesi sınırlarında üretim yapan Gökhan Karaaslan, “Coğrafi işaretli patlıcanımızın özelliği mor rengi ve çekirdeksiz oluşu. Kızılırmak’tan sulamasını yapıyoruz. Sıcak iklimi seviyor ve tadı bölgedeki farklı iklim koşulları sayesinde çok daha lezzetli oluyor. Rekolte bu yıl geçen yıla göre düşük olsa da lezzeti vazgeçilmez” dedi.

Mahzemin Mahallesi üreticisi Ali Ertem ise fiyatların yükseldiğini belirterek, “Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl fiyatlar 20-25 TL arasında. Patlıcanımızın tadı ve görüntüsü kendine has, et tadı veren aromasıyla farklılaşıyor” ifadelerini kullandı.

Hasatta çalışan işçiler ise düşük yevmiye ve zorlu çalışma koşullarına dikkat çekti. İşçi İbrahim Demir, “Diğer illerde günlük ücretler 1500 TL’ye kadar çıkarken, bizim yevmiyemiz 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz, temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” derken, Şanlıurfa’dan gelen Ferit Ölmez de, “Günde 60-70 torba patlıcan topluyoruz. Her torba ortalama 35 kilogram geliyor, günlük 2-3 ton hasat yapıyoruz” diye konuştu.