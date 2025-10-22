Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki tek katlı müstakil evde, saat 13.00 sıralarında patlama oldu. Evin çatısında çökme meydana geldi, çevredeki bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Patlama anında evde yalnız olduğu belirtilen 4 çocuk babası Mustafa Demir, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti.

'NEDENİNİ BİLMİYORUM'

Olayı haber alıp gelen Demir'in oğlu, evli 2 çocuk babası Umut Demir (50), "Babam zaman zaman gelip bahçemize bakmak için burada kalıyor. Olayı haber verdiler geldim. Patlama sesi duymuşlar. Patlamanın nedenini bilmiyorum. Babam yaralanmış. Ufak tefek yanıkları varmış, hastaneye kaldırılmış" dedi.

'BASINÇLA HAVAYA FIRLAYIP YERE DÜŞMÜŞ'

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan, "Muhtarlıktaydım. Bir cenaze vardı. Oraya gitmek için bindiğim, 3 tekerlekli motorum, patlama sesiyle sarsıldı. Dumanı görünce hemen olay yerine geldim. Mustafa amcayı dışarıya çıkarıyorlardı. Yoğun bir duman vardı. Her taraf çok kötüydü. Yetkilileri aradım. Mustafa amcanın bilinci açıktı. Basınçla havaya fırlayıp, yere düşmüş. Vücudunda yanıklar vardı" diye konuştu.

Patlamanın nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)