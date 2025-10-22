KANAL D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüyle gerilim, tutku ve sürprizleri bir araya getiriyor. Dizide Nisan, Eşref’e karşı hem kırgın hem de öfkeli duygular içindeyken, Eşref’in kıskançlık krizleri ortalığı karıştıracak ve izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahneler yaşanacak. Nisan, Eşref’in zarar görmesini istemese de duygusal çelişkiler, bölümün dramatik yapısını güçlendirecek.

Aynı zamanda Çiğdem ile Kadir’in yakınlaşması, bölümün diğer önemli gelişmelerinden olacak. İlk başta bir suç ortaklığı olarak başlayan iş birliği, zamanla aralarındaki duygusal bağa dönüşecek ve izleyiciyi merak içinde bırakacak. Tims&B yapımı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu bu bölümle saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak ve ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak.