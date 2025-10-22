Öğrenciler, “Biz dağıttık, biz yiyoruz. Parasını da kayyım ödesin!” sloganları eşliğinde turnikelerden atlayarak yemekhaneye girdi ve yemekleri ücretsiz bir şekilde sıra arkadaşlarına dağıttı. Eylemlerinin ardından yaptıkları açıklamada üniversite yönetimine seslenerek, “Yemek hakkı temel bir haktır, ticari sisteme devredilemez” ifadelerini kullandı.

Yemekhanede toplanan çok sayıda öğrenci, yeni sistemin öğrencileri mağdur ettiğini ve kampüs yaşamını zorlaştırdığını belirtti. Protesto sırasında özel güvenlik birimleri (ÖGB) öğrencilerin girişini engellemeye çalıştı, ancak yaşanan kısa süreli arbede “Yaşasın öğrenci dayanışması!” sloganlarıyla aşıldı.