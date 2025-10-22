SÜMER TAŞKIRAN

Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konferans düzenlendi.

Etkinliğe, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Başkan Yardımcısı Dr. Özcan Kars konuşmacı olarak katıldı. Dr. Kars, konuşmasında günümüz iş dünyasında öne çıkan yetkinlikler, dijital dönüşümün meslekler üzerindeki etkileri ve kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine değerli bilgiler paylaştı. Öğrencilere, değişen dünyada yaratıcılık, problem çözme, iletişim ve dijital okuryazarlık gibi becerilerin kariyer yolculuklarında belirleyici rol oynadığını vurguladı.

KARİYER YOLCULUĞUNA DAİR DERİN BİR BAKIŞ

Dr. Özcan Kars, sunumunda “Hayatımızda 21. Yüzyıl Becerileri ve Kariyer Yolculuğumuz” başlığı altında, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde önemli rol oynayan beceriler üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı.

Kars, konuşmasına “Kariyer nedir?” sorusuyla başladı ve şu şekilde açıkladı: “Kariyer, bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, basamak ve uzmanlıktır. Ancak sadece iş hayatındaki ilerlemeyi değil, insanın yaşamı boyunca kendini geliştirme sürecini de ifade eder.”

Türk Dil Kurumu ve İngilizce sözlüklerde “career” kelimesine verilen farklı anlamlarına değinen Dr. Kars, kavramın çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Kariyer; meslek, uğraş, gidiş yolu, hatta bazen hız yapmak ya da dönüşte bir yana yatmak anlamlarına gelir. Yani hayat da, tıpkı bir yolculuk gibi; denge, yön ve hız gerektirir" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCELER KADERİMİZİ BELİRLER"

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Kars, Mahatma Gandhi’nin sözleriyle öğrencileri düşünmeye davet etti: “Söylediklerinize dikkat edin; düşünceleriniz olur. Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınız olur. Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerleriniz olur. Değerlerinize dikkat edin; karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin; kaderiniz olur."

Bu alıntıyla birlikte Dr. Özcan Kars, kariyerin yalnızca mesleki bir hedef değil, karakter ve değerlerle şekillenen uzun soluklu bir yaşam süreci olduğunu vurguladı.

YAŞAM YETENEK ALANLARI ÜZERİNE VURGU

Dr. Kars, 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bireyin yaşam başarısında rol oynayan yeteneğin altı temel alanı olan Genel zihinsel yetenek, Özel akademik yetenek, Yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği, Liderlik yeteneği, Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek ve Psiko-motor yeteneğine dikkat çekti. Kars,

Bu alanlarda farkındalık kazanan öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel hayatlarında daha başarılı olduklarını belirtti.

MESVAK – AKTAŞ ATATÜRK MTAL İŞBİRLİĞİ

Bilişim Bölümü ile MESVAK arasında yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin kariyer farkındalığını artırmak ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerden yoğun ilgi gören konferans sonunda Dr. Özcan Kars’a okul yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlik sonunda MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı ve Mütevelli Heyet Üyesi Murat Demir bey de öğrencilere önerilerde bulundu. MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı; 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin başarılı geçmesi dileğinde bulunurken,

MESVAK - Aktaş Atatürk MTAL işbirliğinin, yıl içerisinde farklı programlarla devam edeceğini de belirtti.

GELECEĞİN MESLEK SAHİPLERİ BU OKULDAN YETİŞİYOR

Modern Kampüs ve Güçlü Altyapısı ile 53 dönümlük geniş bir kampüs alanına sahip olan Aktaş Atatürk MTAL, modern atölyeleri, laboratuvarları, spor salonu, yemekhane ve kütüphanesiyle öğrencilere güçlü bir eğitim ortamı sunuyor. Okulda Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, Metal, Matbaa, Mobilya, Makine ve Motor Teknolojileri olmak üzere yedi farklı alanda eğitim veriliyor. Ayrıca bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve Mobilya Teknolojileri Bölümü Özel Eğitim Sınıfı da yer alıyor.

ERASMUS PROJELERİYLE AVRUPA’DA DENEYİM

Aktaş Atatürk MTAL, öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanmasına büyük önem veriyor. Erasmus Mesleki Eğitim Projeleri kapsamında öğrenciler otomasyon sistemleri, asansör arıza denetimi ve oksigaz kaynak işlemleri üzerine Avrupa’da incelemelerde bulunuyor. Erasmus Okul Eğitimi Projesi ile öğretmen ve öğrenciler farklı ülkelerdeki iyi uygulamaları yerinde gözlemleme imkânı buluyor.

TÜBİTAK VE eTWINNING PROJELERİYLE ÜRETEN GENÇLER

Her yıl düzenlenen TÜBİTAK 4006 ve 4007 Bilim Fuarları ile öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiliyor.

Ayrıca okul, eTwinning projeleriyle Avrupa’daki okullarla dijital eğitim alanında ortak çalışmalar yürütüyor.

İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR

Aktaş Atatürk MTAL, eğitimde sanayi işbirliğine büyük önem veriyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Matbaa Teknolojileri Alanı, MESVAK ile Bilişim Teknolojileri Alanı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile yine Bilişim Teknolojileri Alanı arasında yapılan protokoller sayesinde öğrencilere staj, proje ve kariyer desteği sağlanıyor.

EĞİTİMDE KALİTE, ÜRETİMDE BAŞARI

“Eğitimde kalite, üretimde başarı” ilkesiyle hareket eden Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem akademik hem de mesleki anlamda donanımlı, yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirerek bölgenin örnek eğitim kurumları arasında yer almaya devam ediyor.