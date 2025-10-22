SÜMER TAŞKIRAN

Ankara Yelken Kulübü’nün 25. yılı, Mogan Gölü’nün serin rüzgârları eşliğinde kutlandı. Etkinlikte, kulüp sporcuları performanslarını sergilerken, gazeteciler de “geçici kaptan” unvanıyla yelken deneyimi yaşadı. Etkinliğe; AYK Başkanı Sermurat Küçükgül, Komodor Haldun Kılıç, Genel Sekreter Cansın Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar ve Yarış Kurulu Sorumlusu Serpil Kara katıldı.

"MOGAN'I SU SPORLARININ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Sonsöz Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Ankara Yelken Kulübü Komodoru Haldun Kılıç, kulübün vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“7 ile 17 yaş arasında değişen 40’tan fazla sporcumuzla antrenman yapıyoruz. Aynı zamanda yetişkinlere yönelik eğitim ve antrenman programlarımız da var.

Mogan Gölü su sporları açısından muazzam bir alan. Avrupa’da bir şehirde olsaydı çevresi kulüplerle dolardı. Bizim hedefimiz, Mogan’ı su sporları açısından bir merkez haline getirmek.”

'BOZKIRIN YELKENCİLERİ' ARTIK GURURLA SÖYLENİYOR

“Bize bir zamanlar ‘Bozkırın yelkencileri’ diye dalga geçiyorlardı” dedi Kılıç tebessüm ederek. “Ama bugün bu ifade bizim için bir gurur simgesi. Denize kıyısı olmayan bir şehirde bu kadar sporcuyla yelken yapabilmek büyük başarı. Üstelik tamamen gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Ben elektronik mühendisiyim, bu benim hobim. Çocuğum burada sporcu. Ankara Yelken Kulübü’nde spor yapabilmek büyük bir imkân.”

"YELKEN ZENGİN SPORU DEĞİL, HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR BRANŞ"

Komodor Kılıç, yelken sporunun yanlış algılarla sınırlandığını belirterek, “Yelken sadece zenginlerin yapabileceği bir spor değil. Biz tam tersine, bu sporu herkesin erişebileceği bir disiplini haline getirmek istiyoruz. Mogan Gölü’nde insanlar birkaç saatlerini ayırıp stres atabiliyor, doğayla bütünleşiyor. Rekabet boyutu devreye girdiğinde deniz yarışlarına da katılıyoruz. Bu sayede hem Ankara’yı hem Türkiye’yi temsil ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÜYELERİMİZİN YÜZDE 80'İ AİDATINI GÖNÜLLÜ ÖDÜYOR"

Haldun Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “500’den fazla üyemiz var. Çeşme, Bodrum, Marmaris, Gökova, Urla gibi yerlerde üyelerimiz mevcut.Türkiye’de hiçbir sivil toplum yapısında üyelerin yüzde 80’i aidatlarını tam ödemez ama bizde öyle değil.

Çünkü bu kulüp bir gönül işi. Biz Ankara’nın dezavantajını avantaja çevirdik; Bozkır’ın ortasında denizcilik kültürü inşa ediyoruz.”

YELKEN GENÇLERE DİSİPLİN VE ÖZGÜVEN KAZANDIRIYOR

Komodor Haldun Kılıç, yelkenin yalnızca bir spor değil, bir karakter eğitimi olduğunu belirterek şunları söylerek, “Araştırmalar, yelken yapan gençlerin akademik performansının akranlarına göre yüzde 25 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu spor, doğayla uyum içinde yaşamayı, stratejik düşünmeyi ve ekip ruhunu öğretiyor.

Üniversite yelken kulüplerinin sayısı son 5 yılda yüzde 40 arttı. Gençler artık doğayla bağ kuran sporlara yöneliyor" dedi.

"MOGAN GÖLÜ YELKEN İÇİN MÜKEMMEL KOŞULLAR SUNUYOR"

“İsviçre, Avusturya, Macaristan gibi ülkelerin denizi yok ama dünya çapında yelkenciler yetiştiriyorlar. Mogan Gölü de yelken için gerekli rüzgâr ve güvenli ortamı sağlıyor.

Biz yıllardır burada yüzlerce sporcu yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz.”

ANKARALILARI YELKEN İLE TANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ

Haldun Kılıç röportajı şu çağrıyla sonlandırdı:

“Tüm Ankaralıları yelkenle tanışmaya, eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz.

Burası herkese açık. Yeter ki rüzgârı hissetmeye cesaret etsinler.”

"TÜRKİYE, YELKEN SPORUNDA KÜRESEL OYUNCU OLABİLİR"

Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, yelken sporunun yalnızca sportif değil, ekonomik bir güç olduğunu vurgulayarak, “Yelkenciliğin turizm gelirlerine yıllık 1–2 milyar dolar katkı sağlaması mümkün. Tekne üretimi segmenti 13 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye bu alanda büyük potansiyele sahip. Doğru yatırımlarla kısa sürede dünya yelken ekonomisinin güçlü bir oyuncusu olabiliriz" dedi.

"TÜRKİYE YELKEN SPORUNDA YÜKSELİŞ DÖNEMİNDE"

Bayraktar, Türkiye’nin yelken sporunda geldiği noktayı da değerlendirdi. Bayraktar, “Son yıllarda milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20’nin üzerinde madalya kazandı. Artık yalnızca sahil kentlerinde değil, Ankara, Kayseri, Van gibi şehirlerde de güçlü kulüpler yetişiyor. Ankara Yelken Kulübü bunun en canlı örneğidir" şeklinde konuştu.

13 - 14 ARALIK'TA MARMARİS'TE 25. YIL KUPASI

Ankara Yelken Kulübü (AYK) Başkanı Sermurat Küçükgül, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 25. yıl kutlamalarının bir sonraki durağının Marmaris olacağını söyleyerek, “Denize kıyısı olmayan bir şehirde yelkeni yaşatmak, sadece sportif bir başarı değil; vizyon, inanç ve kararlılığın eseridir. 13–14 Aralık’ta Marmaris’te AYK 25. Yıl Kupası’nı düzenleyeceğiz. Ankara’nın adını denizlerde gururla temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.