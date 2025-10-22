Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinde yaşayan E.H., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.H. ve üniversitede öğrenim gören kızı İ.H.’ye iddiaya göre tabancayla ateş etti. Karın ve ayak bölgelerinden yaralanan anne ve kızı kanlar içinde kaldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ameliyata alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli H.H. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.