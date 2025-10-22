Diyarbakır’da 9 yaşındaki H.A.’yı kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan Kıratlı (28) hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kıratlı, duruşmada çocuğu görünce sinirle tutup bıraktığını, kötü bir niyetinin olmadığını savundu. Olay, 27 Ağustos’ta Yenişehir Mahallesi Lise 1’inci Caddesi’nde meydana gelmiş, esnaf Ahmet Aslan’ın müdahalesiyle çocuk kurtulmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, Kıratlı’ya 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, tanık dinlenmesi amacıyla duruşmayı 19 Kasım’a erteledi ve tutukluluğun devamına karar verdi.

Kaynak: DHA