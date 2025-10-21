DEM Parti Milletvekili Çiçek OTLU, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, uygulamanın öğrencilerin beslenme hakkı, eşitlik ve hareket özgürlüğü üzerindeki etkileri hakkında açıklama yapmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Hacettepe Üniversitesi’nde yeni uygulamaya konulan yemekhane rezervasyon sisteminin öğrenciler ve personel arasında huzursuzluğa yol açtı. 8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla devreye giren sistemle birlikte, yemek ücretleri rezervasyon yapan öğrencilere 40 TL, rezervasyon yapmayan öğrencilere ise 50 TL olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler, yemek alabilmek için bir hafta öncesinden rezervasyon yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kalırken, rezervasyon iptalinde ücret iadesi yapılmaması da tepki çekti.

Öğrencilerden Tepki: “Bu Düzenin Açlığını Biz Doyurmayacağız!”

Üniversite yemekhanelerinde artan yemek ücretleri ve ödeme sistemindeki tek banka zorunluluğu, öğrenciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Geçtiğimiz yıl 35 TL olan yemek ücreti bu yıl 40 TL’ye çıkarılırken, rezervasyon yapmayan öğrenciler için ücret 50 TL’ye yükseldi. Artan yaşam maliyetleriyle birlikte değerlendirilen bu zam, öğrenciler tarafından “fahiş ve keyfi” olarak nitelendiriliyor.

Tepkiler yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadı. Yemek ödemelerinin sadece üniversitenin anlaşmalı olduğu tek bir banka üzerinden yapılması, öğrenciler arasında "tekelleşme" ve "rant ilişkisi" iddialarını beraberinde getirdi. Öğrenciler, bu uygulamanın ekonomik tercih özgürlüklerini gasp ettiğini ve üniversitelerin ticari şirket gibi hareket ettiğini savunuyor.

Kampüslerde yükselen sesler arasında devrimci öğrenci gruplarının açıklamaları da dikkat çekti. Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu düzenin açlığını biz doyurmayacağız! Üniversiteleri ticarethane, öğrencileri müşteri gören bu piyasacı zihniyetin karşısındayız. Yemeğe zam yaparak, tek banka dayatmasıyla bizleri kuşatmaya çalışanlara karşı ses çıkarıyoruz. Bu kampüsler bizim, yemek hakkımız satılık değil!”

Beslenme hakkı temel bir insan hakkıdır!

Çiçek OTLU, yazılı açıklamasında, beslenme hakkının eğitim hakkı kadar temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekti. OTLU, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak, devletin her bireye yeterli ve dengeli beslenme sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Anayasa’nın 42. maddesine de değinen OTLU, eğitim hakkının yalnızca derslerle sınırlı olmadığını, barınma, beslenme ve sağlık gibi sosyal hakları da kapsadığını belirtti.

Öğrenciler yemekhaneyi işgal ettiler!

Öğrenciler, 17 Ekim 2025 tarihinde üniversite yemekhanelerindeki rezervasyon sisteminin kaldırılması talebiyle yemekhaneyi işgal ederek, rektörlüğü istifaya çağırdı. Öğrenciler, bu tür kısıtlamaların eğitim hayatlarına olumsuz etkilerinin olduğunu savunarak, sosyal haklarının gasp edildiğini belirtiyor. "Eğitim, sadece derslerden ibaret değildir!" diyen öğrenciler, ücretsiz beslenme haklarını kazanana kadar mücadele edeceklerini aktardılar.

Çiçek OTLU’dan Bakan Tekin’e 12 maddelik soru önergesi

Çiçek OTLU, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik hazırladığı 12 maddelik soru önergesinde, Hacettepe Üniversitesi’nde başlatılan yemekhane rezervasyon sistemi ile ilgili şu soruları sormakta:

1. Hacettepe Üniversitesi yemekhanelerinde uygulamaya konan rezervasyon sistemi hakkında öğrenciler ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılmış mıdır? Bakanlığınız bu uygulamaya onay vermiş midir?

2. Rezervasyon yaptırmayan veya yaptıramayan öğrencilere daha yüksek ücret alınmasının gerekçesi nedir?

3. Rezervasyon iptalinde ücret iadesi yapılmamasının gerekçesi nedir? Bu uygulamanın yasal dayanağı var mıdır?

4. Öğrencilerin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, iptal durumunda ücret iadesi yapılmaması neden dikkate alınmamaktadır?

5. Öğrencilerin yalnızca anlaşmalı özel bir banka kartı ile ödeme yapabilmesinin gerekçesi nedir? Bu uygulama hakkında tekelleşme ve rant ilişkisi iddialarına dair bir açıklamanız var mıdır?

6. Üniversitelerde bazı bankalara ayrıcalık tanınması konusunda bir denetim yapılmakta mıdır?

7. Yemek ücretlerindeki artışın gerekçesi nedir? 35 TL’lik yemek ücreti nasıl 40-50 TL'ye yükselmiştir?

8. Hacettepe Üniversitesi yemekhanelerindeki rezervasyon sisteminin fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu iddialarına yönelik görüşleriniz nelerdir?

9. Öğrencilerin bir hafta öncesinden rezervasyon yapma zorunluluğu ile beslenme hakkı ve hareket özgürlüklerinin kısıtlandığına dair açıklamanız nedir?

10. Hacettepe Üniversitesi’nde uygulanan bu sistemin sonlandırılması için herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?

11. Öğrencilerin beslenme, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına yönelik destekleyici politikalar geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

12. Sosyal devlet olmanın gereği olarak üniversite öğrencilerine ücretsiz veya sembolik ücretlerle yemek verilmesi, yemeklerin kalitesinin arttırılması ve yemekhanelerin hijyenik hale getirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?