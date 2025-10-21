Ziya Gökalp’in 1915 yılında “ideal” kelimesine karşılık olarak Türkçeye kazandırdığı “mefkûre”, Türk milletinin bağımsızlık inancını ve ortak ülküsünü simgeleyen derin bir anlam taşır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu kelimeyi özellikle Millî Mücadele’nin ruhunu anlatırken sıkça kullanmış, “Bu seferki cidal bir mefkûre harbi olarak tanınacaktır.” sözleriyle savaşın idealler uğruna verildiğini vurgulamıştı.

Cumhuriyetin Ruhunu Taşıyan Kavram

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında edebiyat ve tarih alanlarında da sıkça yer bulan “mefkûre”, bir milletin birlik, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki ortak inancını yansıttı. Bu kavram, toplumu bir araya getiren manevi bağın simgesi haline geldi.

Yüzbaşı Düzgünoğlu’nun Mirası: Mefkûre Kartları

Kurtuluş Savaşı döneminde yüzbaşı Selahaddin Düzgünoğlu tarafından hazırlanan “Mefkûre Kartları”, dönemin sanat anlayışını ve vatan sevgisini yansıtan önemli eserler olarak öne çıkıyor. Bu kartlar, Türk milletinin bağımsızlık idealini görsel bir dille anlatıyor.

Tarihe Yolculuk: Sergi 29 Ekim’de Açılıyor

29 Ekim 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde (I. TBMM Binası) düzenlenecek “Kurtuluş Savaşı Dönemi Mefkûre Kartları” sergisiyle Düzgünoğlu’nun eserleri ilk kez geniş kitlelerle buluşacak.

Sergi, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında, hem dönemin sanatına hem de Millî Mücadele’nin idealist ruhuna ışık tutacak. Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte, o yılların vatansever duyguları yeniden hissedilecek.