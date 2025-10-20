İsmailağa Cemaati, Fatih’te düzenlediği kalabalık yürüyüşle yeniden gündeme geldi. Cemaate bağlı Erenler Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, İsmailağa Medresesi’nde hafızlık eğitimini tamamlayan 319 öğrenciye icazet verildi. Törenin ardından cemaat mensupları, İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca cemaat mensuplarının tekbir getirdiği, ilahiler okunduğu ve medrese öğrencilerinin taşıdığı pankartların dikkat çektiği görüldü. Etkinliğe çok sayıda vatandaşın da katıldığı belirtildi.

Ancak söz konusu yürüyüş, medrese faaliyetlerinin tarikatlar aracılığıyla yeniden canlandırıldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür dini eğitim kurumlarının Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile yasaklandığını hatırlatarak, laik eğitim sistemiyle çelişen uygulamalara yönelik denetim eksikliğine dikkat çekti.

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde faaliyetlerini artıran İsmailağa Cemaati, “medrese geleneğini sürdürdüğü” gerekçesiyle sık sık kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Eğitim çevreleri, dini cemaatlerin kendi içlerinde yürüttüğü bu tür eğitim faaliyetlerinin resmî denetim mekanizmaları dışında kalmasının risk oluşturduğunu savunuyor.