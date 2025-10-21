İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154’ünün tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat birimlerinin koordinasyonunda son bir ayda yürütülen operasyonlarda, FETÖ’nün güncel, finans, askeri mahrem ve sivil mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt içi bağlantı kurdukları, ayrıca daha önceki FETÖ davalarında ifadelerde ve teşhislerde adlarının geçtiği, bazıları hakkında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 286 şüpheliden 154’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 79’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli süreçlerinin sürdüğü bildirildi.