Açıklamada, gün içinde yüzlerce hastaya bakan, dakikalarla yarışan ve nefes almaya fırsat bulamayan hekimlerin, insani sınırlarının ötesinde bir tempoda çalıştıkları vurgulandı. Tıbbiyeliler Sendikası, bu koşulların hekimleri duygusal ve fiziksel açıdan tükettiğini belirterek, “Bugün ‘doktor bağırdı’ diye manşet atanlar, o hekimin nasıl bir kaotik düzende görev yaptığını, kaç hastayı aynı anda takip ettiğini yazmaz. Çünkü linç daha çok okunur. Çünkü manşetlerde ‘doktor’ kelimesi varsa, insanlar tıklamaya bayılır” dedi.

Sendika, toplumun öfkesini yanlış yere yönlendirdiğini belirterek, “Ne acıdır ki; bir hekim sesini yükselttiğinde manşetlerde olur ama aynı kitleler, aynı şevkle tacizcileri, hırsızlıkları, cinayetleri konuşmaz. Bir hekimin sabrı sınandığında ülkenin gündemi olur; ama o sesi bu noktaya getiren sistem, baskı, tükenmişlik kimsenin umurunda olmaz” ifadelerine yer verdi.

Tıbbiyeliler Sendikası, hekimlerin yalnız bırakıldığı bu düzenin asıl sorumlularına dikkat çekti:

“Meslektaşımızı bu sınıra getiren, hekimi insani sınırlarının ötesinde çalışmaya zorlayan sağlık sistemini kınıyoruz. Her gün binlerce kişilik kalabalığın ortasında, baskı altında, şiddet tehdidiyle görev yapan tüm hekimlerimizin yanındayız.”

Açıklamanın sonunda ise kamuoyuna empati çağrısı yapıldı:

“Bir meslektaşımızın anlık tepkisini yargılamadan önce, o tepkinin ardındaki bitmeyen nöbetleri, sabırsız kalabalıkları ve görmezden gelinen yorgunluğu görün. Biz hekimler; öfkenin değil, adaletsizliğin mağduruyuz.”