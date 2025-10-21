Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kızılcahamam Belediyesi çalışanı Yusuf Çalışkan ile S.A. arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Otomobilden inen Yusuf Çalışkan ile beraberindeki Z.A.'nın, S.A.'ya saldırdığı öne sürüldü. Aracından inen S.A. ise üzerinde bulunan bıçakla karşılık verdi. Yusuf Çalışkan, bıçakla kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çalışkan, kurtarılamadı. Olay sonrası S.A. ile Z.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf Çalışkan'ın cenazesi, bugün Kızılcahamam'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.