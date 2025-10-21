Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,70 artışla 10.484,39 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 yükselişle 10.487,41 puan seviyesinde işlem gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör bazında en fazla yükselişi yüzde 0,81 ile metal eşya ve makina sektörü kaydederken, turizm sektörü yüzde 1,48 düşüşle en çok gerileyen sektör oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek seviyeleri olarak izleneceği ifade edildi.