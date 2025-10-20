Basın dünyasının duayen isimlerinden, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi Oğuzhan Kavaklı’nın isminin verildiği dördüncü kütüphane, Özkanlar Neşelibahçe Anaokulu’nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kütüphanenin açılış kurdelesini Prof. Dr. Aydın Bıçakcı ve okulun kurucusu Psk. Yiğit Fikri Atalı ile birlikte kesen Oğuzhan Kavaklı, “Kitapların hiç aldatmayan gerçek dostlarımız olduğunu unutmamalıyız. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer” diyerek okumanın önemine vurgu yaptı.

“Kitap Eğitimin Temelidir”

Açılışta konuşan Psk. Yiğit Fikri Atalı, “Kitap, eğitimin de, tüm güzelliklerin de temelidir. Oğuzhan Kavaklı kütüphaneleriyle temelimizi sağlam atıyoruz. Kendisine teşekkür borçluyuz” dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında Kavaklı’nın basında isim yapmış eski öğrencileri ve meslektaşları da yer aldı. Açılışta yıllar sonra bir araya gelen gazeteciler, hasret giderdi.

“Okuma Oranı On Binde Bir”

Oğuzhan Kavaklı, ülkemizde kitap okuma oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde en çok kitap okuyan 15-24 yaş grubunda bile insanların yüzde 69’u okul kitapları dışında hiç kitap okumuyor. Bu grubun yalnızca yüzde 31’i bir kitap okuyor. Türkiye nüfusunun genelinde ise kitap okuma oranı on binde bir” dedi.

Dünyada 2,2 Milyon Kütüphane Var

Uluslararası Kütüphane Derneklerinin verilerine değinen Kavaklı, “105 ülkenin verilerine göre dünya genelinde 2,2 milyon kütüphane bulunuyor. Avrupa’da bu sayı 250 bin, Türkiye’de ise 44 bin 829” diye konuştu.

“Okuma Sevgisi Küçük Yaşta Başlar”

Okuma alışkanlığının eğitimin en alt basamağında başladığını vurgulayan Kavaklı, “Kitapların, hiç aldatmayan gerçek dostlarımız olduğunu vurgulamak isterim. Çocuklarımız gerçek dostluğu, sevgiyi, mutluluğu kitaplarda bulacak” dedi.

En Çok Aşk Romanları Okunuyor

Türkiye’de en çok aşk romanlarının tercih edildiğini belirten Kavaklı, “Okurların yüzde 65’i aşk romanlarını, yüzde 24’ü siyasi, yüzde 13’ü düşünce, yüzde 7’si kişisel gelişim kitaplarını okuyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Çocuğu Türkiye’den

Kavaklı, “Ülkemizde ‘en çok kitap okuyan’ unvanı 8 yaşındaki bir çocuğa ait. Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinden Mahir Atabey Türk, 4 ayda bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu güzel rekor sanırım sadece ülkemizin değil, dünyanın da rekoru” dedi.

Özkanlar Neşeli Bahçe Oğuzhan Kavaklı Kütüphanesi’nin açılışında bir araya gelen, çoğu gazeteci olan Oğuzhan Kavaklı’nın eski öğrencileri, yıllar sonra hasret giderdi. Açılış töreni, katılımcıların kütüphaneyi gezmesi ve minik öğrencilerin kitaplarla buluşmasıyla sona erdi.