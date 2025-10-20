Melisa SAPAZ

Merkez Sağ Parti’nin ilçe, il Başkanları, yüksek haysiyet divani genel idare kurulu üyeleriyle geniş bir toplantı düzenlediler. Ankara Elit Palas’ta düzenlen toplantıya Türkiye’deki Merkez Sağ Partisi’nin bütün üyeleri katıldı.





“KAPI KAPI DOLAŞTIK”

Toplantının açış konuşmasını Merkez Sağ Partisi Başkanvekili Halil İbrahim Şahinler yaptı. Şahinler

Merkez Sağ Partisi’nin Türkiye genelinde örgütlenme çalışmaları konusunda bilgi verdi ve gece gündüz çalışarak, kapı kapı dolaşarak örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek “Partimiz seçimlere katılma hakkını almıştır” dedi

“AMACIMIZ BELLİ”

Daha sonra kürsüye gelen Merkez Sağ Parti Genel Başkanı Ömer Bilgin, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılardan memurun, işçinin, emeklinin zor günler yaşadığını belirterek “Çoğu çalışan, maaşlarının büyük kısmını kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için harcıyor. Alın teriyle evine ekmek götüren işçiler, ailelerini geçindirmek, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak istiyor. Merkez Sağ Parti olarak amacımız herkese iş, aş ve ekmek sağlamaktır” diye konuştu.

“DOĞAL LİDERİMİZ”

Merkez Sağ Partisi Genel Başkanı Ömer Bilgin, doğal liderlerinin Tansu Çiller olduğunu vurguladı ve ilk seçimlerde Tansu Çilleri Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

Ömer Bilgin Şöyle konuştu : “Hiçbir partiyle ne yakınlığımız ne de düşmanlığımız var. Kimseye koltuk değneği veya herhangi bir mecrada aparat olmayacağız. Seçim yeterliliğini almış durumdayız. İlk seçimlerde 400 milletvekili ile parlamentoda olacağız.”

Merkez Sağ Parti Genel Başkanı Ömer Bilgin, Parti içi yapılanmanın özellikle siyaset dışı isimlerden olacağını, halkın çocuklarının parlamentoya gireceğini ve kadınlara eşit hatta daha fazla yetkilendirme verileceğini vurgulandı.