Özel bir hastane tarafından Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü sahilinde gerçekleşen yürüyüşe kanseri yenenler, tedavisi devam eden hastalar ve sağlık çalışanları katıldı. Kadın-erkek onlarca kişi pembe tişörtlerini giyerek, göl çevresinde yürüdü. Yürüyüşte 'Erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Geç kalma sağlıklı kal' sloganları atılarak, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. Yürüyüş sonunda ise katılanlara madalya verildi.

'YENECEĞİM DERSE YENİYOR'

Meme ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Ramazan Yıldız, meme kanserinin sadece bir branşın tedavi edebileceği bir hastalık olmadığını vurgulayarak, “Meme kanseri tedavisi, radyasyon onkolojisi, onkoloji, psikoterapi, diyetisyen ve patoloji gibi bütün branşların multidisipliner yer alması gereken bir tedavi şeklidir. Meme kanseri tedavi sürecinde hastanın psikolojisi çok önemli. Kendini bırakmaması çok önemli. Yani biz bu hastalığı tedavi edebiliyoruz ekip olarak ama kişinin de bu hastalığı 'ben yeneceğim', psikolojisiyle hareket etmesi lazım. 'Yeneceğim' derse yeniyor. Biz de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANSERDEN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN'

52 yaşında meme kanserini atlatan Hikmet Ünal Demir ise hastalığının rutin kontroller sırasında fark edildiğini belirterek, "Aslında iyi huylu bir kitle diye yola çıkıldı. Ama yapılan biyopsi, 1 ameliyat, 2’nci ameliyat yani 3 hafta içerisinde aslında 3’üncü evre bir meme kanseri olduğum ortaya çıktı. Pandemi döneminde rutin kontrollerimi aksatmıştım biraz. Yoksa yıllık kontrollerimi yaptırıyordum. Tabii 'erken teşhis hayat kurtarır' tam da burada devreye giriyor. Neyse ki doğru teşhis, doğru ameliyat, doğru tedavi ve benim gayretim, ailemin desteğiyle bunu atlattık. Kadın arkadaşlarıma, kardeşlerime kendilerini sevmelerini, kendilerini fark etmelerini ve kanserden değil geç kalmaktan korkmalarını söylüyorum" dedi.

'HAYATA DAHA RELAKS BAKIYORUM’

Kemoterapi tedavisi devam eden Günay Açık da yürüyüşte yer aldı. Açık, uykunun, sosyal hayatın pozitif olmasının ve beslenme kontrollerin yanı sıra düzenli kontrollerin de çok önemli olduğunu vurguladı. Açık, "Stres de bu işte önemli bir etken diye algıladım kendimce. Bunu tecrübe sabittir derler ya, bu benim için bir tecrübe oldu. Bundan sonra hayata daha relaks bakmaya kendimi adadım. Ve o şekilde de bakmaya çalışıyorum. Sanırım bunu da başardım. Kadınların da bu şekilde bakması lazım" diye konuştu.