Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yaşanan korkunç olay, yürekleri sızlattı. Yaklaşık bir yıl önce severek evlenen K.D eşinin uyuşturucu ticareti yaptığını öğrenince 8 aylık bebeğiyle birlikte baba evine sığındı. Ancak genç kadın, burada da eşinin vahşi saldırısına maruz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, B. D, eşini konuşma bahanesiyle ziyaret etti. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen B. D K. D'yi darp ederek bıçakla boğazını ve parmaklarını kesti. 8 aylık bebeğinin çığlıkları arasında annesinin kanlar içinde kalmasına tanık olduğu olayda, K. D ağır yaralandı. Komşuların çığlıkları duyması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. B. D, polis ekiplerini fark edince evin içinde saklanmaya çalıştı.

Ekiplerin olay yerinden ayrıldığını düşünerek saklandığı yerden çıkan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.D yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.