Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulları’nda, Nezaket Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, günlük yaşamda nazik davranışların, paylaşmanın ve saygının önemini eğlenerek öğrendi.

Beş farklı Nezaket Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, küçük davranışların toplumda büyük farklar yaratabileceğini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, nezaketin toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekti:

“Nezaket, sevgiyle yoğrulmuş bir toplumun temelidir. Çocuklarımızın küçük yaşta saygı, paylaşma ve güzel konuşma alışkanlığı kazanması bizler için çok değerli. Bu değerleri içselleştirerek büyüyen çocuklar, gelecekte daha saygılı, duyarlı ve sevgi dolu bir toplumun temellerini atacak. Pursaklar Belediyesi olarak, Nezaket Okullarımızda çocuklarımızın iyi insan olma yolundaki her adımını destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi bir gelecek, kalbi nezaketle dolu çocuklarla mümkündür. Tüm yavrularımızın Nezaket Haftası’nı kutluyor, onlarla gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Nezaket Haftası boyunca süren etkinlikler, çocukların değerler eğitimi kapsamında farkındalıklarını artırırken, aynı zamanda paylaşma, empati ve saygı gibi insani değerleri pekiştirmelerine katkı sağladı.