DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi’nde boşanma başvurularında artış yaşanıyor. Mahalle Muhtarı Fatima Kantar, ekonomik sıkıntılar, kadına yönelik şiddet ve madde bağımlılığı gibi nedenlerle boşanmak isteyen kadınların kendisine başvurduğunu söyledi.

Muhtar Kantar, kadınların büyük kısmının adli süreçte ücretsiz avukat hakkından yararlanabilmek için yoksulluk belgesi talep ettiğini belirterek, “Haftada en az 3 kadın benden bu belgeyi istiyor. Kadınlarımızla konuşup onları dinliyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Kantar, çocuklarının geleceği için endişe duyan kadınların aile birliğinin korunması adına aile büyükleriyle görüşerek bazı evlilikleri kurtardıklarını da ifade etti. Muhtar, boşanmaların başlıca sebepleri arasında ekonomik zorluklar, işsizlik, madde bağımlılığı ve toplumsal baskılar olduğunu vurguladı.

Madde bağımlılığı sorununa da değinen Kantar, “Madde kullanan erkekler hem ailelerine ilgisiz kalıyor hem de şiddete eğilimli hale geliyor. Bu durum çocukları mağdur ediyor ve ailelerin dağılmasına yol açıyor” şeklinde konuştu.