İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı.

Ülke basınına konuşan Netanyahu, Kasım 2026’da yapılması planlanan seçimlerde adaylığını koyacağını belirterek, “Halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail’de mevcut yasalar gereği hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshederek erken seçim kararı alabiliyor. Ancak bu kararın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyor.

Netanyahu’nun yeniden adaylık açıklaması, İsrail siyasetinde 2026 seçimlerine giden süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.