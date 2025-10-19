Sincan Belediyesi, yerli üretimi desteklemek, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla üreticilere buğday tohumu desteği sağladı. Yenipeçenek Mahallesi’nde düzenlenen programda, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yüzde 75 hibeli tohumları çiftçilere teslim etti.

Üretici dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Sincan Belediyesi, güz döneminin başlamasıyla birlikte tarımsal kalkınma için önemli bir adım attı. İlçede 615 çiftçiye 1’er ton olmak üzere toplam 615 ton tohumluk buğday dağıtıldı. Destek programı, Sincanlı üreticilere adeta “can suyu” oldu.

Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, BBP Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin hem sanayide hem de tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sincan, Ankara’nın sanayi üssü olmasının yanı sıra, tarımda da önemli bir konuma sahip. 500 kilometrekarelik ekilebilir alanıyla Polatlı ve Haymana gibi tarımla öne çıkan ilçelerle yarışıyoruz. Ülkemiz su zengini bir ülke değil, bu nedenle suyu verimli kullanmak ve sürdürülebilir yöntemlerle üretimi artırmak zorundayız. Kurak bir yılı geride bıraktık, inşallah önümüzdeki dönem bereketli bir hasat yılı olur.”

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı da yaptığı konuşmada, iklim koşullarının zorluğuna rağmen üretime devam eden çiftçilere teşekkür etti:

“Tarımsal üretim, son yıllarda yaşanan olağanüstü iklim olayları nedeniyle giderek zorlaşıyor. Buna rağmen çiftçilerimiz üretimi sürdürmekte kararlı. Emeği geçen tüm üreticilerimizi ve destek sağlayan belediyemizi tebrik ediyorum.”