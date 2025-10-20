Melisa SAPAZ

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendi.

Meme kanserine karşı farkındalık ayında Başkent Üniversitesi, Ankara Hastanesi Hasan Telatar Konferans Salonunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkent Üniversitesi Hekimleri, sağlık çalışanları, kanserle mücadele eden hastalar ve Kanserle Dans Derneği üyeleri yakalarına pembe kurdele taktı.

Kürsüye yakasında pembe kurdele ile çıkan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye'nin en ünlü meme cerrahisi profesörlerinden, Hocası Prof. Dr. Hüsnü Göksel'i andı.

Haberal, erken tanı için muayene ve tetkiklerin önemi olduğunu vurgulayarak "Görevimiz hastalara tıbbın tüm imkanları uygulamak" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Sağlık kuruluşları direktörü Prof. Dr. Ali Haberal da etkinliğe katıldı...

Alanında öncü isimler; risk faktörlerini, görüntüleme tetkiklerini, gününde yapılan takiplerin önemini anlattı. Tedavide erken teşhisin önemini vurgulandı.

KANSERLE DANS DERNEĞİ

Ankara Hastanesi Hasan Telatar Konferans Salonunda yapılan toplantıda Kanserle Dans Derneği’nin organize ettiği Ünlü prodüktör, perküsyonist Gerçek Dorman ile birlikte ritim şova imza attı...

Hekimler daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı... Toplantı, aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi...