Diyarbakır’da DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle yapılan yürüyüşte gerginlik çıktı. Öcalan posterleriyle yürüyen gruba polis izin vermedi, arbede yaşandı. Bazı kişilerin polise “düşman” dediği anlar kameralara yansıdı.

Yerlikaya: “Bu Bir Provokasyondur, Siyaset Değildir”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da yapılan “Huzur ve Güvenlik Toplantısı” sonrası konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Hiç kimse, gece gündüz demeden milletin huzuru için görev yapan polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna asla müsaade etmeyiz” dedi.

Bu tür eylemlerin “siyasi faaliyet” olarak gösterilmeye çalışıldığını ancak aslında toplumun huzurunu bozmayı amaçladığını vurgulayan Yerlikaya, “Bu bir provokasyondur, siyaset değildir. Terörsüz bir Türkiye hedefine yürürken, bu hedefi sabote etmeye çalışanlar her zaman karşısında bizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türküyle, Kürdüyle Birlikte Türkiye’yiz”

Yerlikaya, güvenliğin sadece asayişi sağlamak değil, aynı zamanda toplumsal barışı güçlendirmek anlamına geldiğini söyledi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin “huzur, kalkınma ve kardeşlik projesi” olduğunu belirten Yerlikaya, “Biz Türküyle, Kürdüyle, her kimlikten vatandaşımızla biriz, beraberiz ve birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Aziz milletimizin sağduyusu ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecek. En büyük gücümüz inancımız, birliğimiz ve kardeşliğimizdir.”