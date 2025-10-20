KANAL D’nin izleyiciyle buluşan dizisi Güller ve Günahlar, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakterinin, Nilüfer’in efsane eseri “Erkekler Ağlamaz” fon müziği eşliğinde yaşadığı duygusal anlar, izleyicilerden tam not aldı.

Dizide Serhat’ın içsel çatışmasını ve gözyaşlarını Yıldırım’ın güçlü performansıyla ekrana yansıtması, hem izleyiciyi etkiledi hem de dizinin reytinglerini yükseltti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Murat Yıldırım gerçekten harika bir performans sergiliyor” ve “Erkekler Ağlamaz demişler ama Serhat’ın o sahnesinde ben bile ağladım, oyunculuk mükemmeldi” yorumlarıyla oyunculuğu övdü.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.