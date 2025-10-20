Çankaya Belediyesi, ilçenin kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak Atatürk Sanat Merkezi’ni 20 Ekim’de hizmete açıyor. Çankaya’nın parlayan yıldızı olmaya aday merkez, açılışının hemen ardından Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarına ev sahipliği yapacak.

Yeni sanat merkezinin açılışı, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin “Livaneli Senfonik Eserleri” konseriyle gerçekleşecek. Rengim Gökmen’in şefliğinde sahne alacak Symphonista Filarmoni Orkestrası, solist sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano) ve Teyfik Rodos (bas) eşliğinde Başkentlilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

Çankaya Belediyesi, ayrıca 2. Ahmet Say Ödülleri Töreni’ni de Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirecek. Fazıl Say, Seda Kırankaya ve Bilkent Oda Orkestrası’nın sahne alacağı ödül törenine katılım ücretsiz olacak. Davetiyeler, 24 Ekim Cuma günü saat 17.00’den itibaren Atatürk Sanat Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden temin edilebilecek.

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları, bu yıl “Cumhuriyet Haftası” temasıyla sanat dolu bir programla kutlanacak. Hafta boyunca tiyatro, konser ve söyleşi gibi birçok etkinlik, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. Diğer etkinliklerin davetiyeleri, gösterimden bir gün önce saat 09.00’dan itibaren yine her iki merkezden alınabilecek.

Cumhuriyet Haftası Etkinlik Takvimi

22 Ekim 2025, Saat 20.00

Sefiller – Ankara Devlet Tiyatrosu

25 Ekim 2025, Saat 20.00

Tiyatrokare – Ağaçlar Ayakta Ölür (Nevra Serezli – Aziz Sarvan)

26 Ekim 2025, Saat 20.00

Cumhuriyet’e Giden Yol – Sunay Akın Etkinliği

27 Ekim 2025, Saat 20.00

Cumhuriyet’in Güneşi Ankara (Şiirler ve Şarkılar)

Katılımcılar: Ayşenil Şamlıoğlu, Cahit Berkay, Erkan Oğur, Mazlum Çimen, Nur Sürer, Haydar Ergülen, Nejat Yavaşoğulları, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Nebil Özgentürk, İsmail Hakkı Demircioğlu, Şahin Sancak, Türkü Akbayram

28 Ekim 2025, Saat 20.00

Medea Material – Ankara-İstanbul Devlet Tiyatrosu

29 Ekim 2025, Saat 20.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri – Hakan Aysev