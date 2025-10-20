Altındağ Belediyesi, uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. “Türk-Alman Uzman Değişimi Programı” kapsamında Ankara’ya gelen Alman heyet, Altındağ Belediyesi’ne bağlı Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarete, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup eşlik etti. Heyet, merkezin oyun salonu, kafeterya, satranç sınıfı, spor salonu, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri ile dersliklerini gezerek yürütülen kurslar hakkında bilgi aldı. Altındağ Belediyesi’nin gençlere sunduğu hizmetlerden oldukça etkilenen Alman heyet, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkürlerini iletti.

“Almanya’da Böyle Bir Örnek Yok”

Heyet üyelerinden sosyal hizmet uzmanı Lea Stroetmann, Altındağ Belediyesi’nin gençlere yönelik projelerinden büyük bir hayranlıkla söz etti. Stroetmann, “Bu sıcak karşılama için teşekkür ederiz. Gençlik merkezinde sunulan hizmetler gerçekten takdire değer. Almanya’da böyle bir uygulama örneği bulunmuyor. Özellikle çocuk ve gençlere yönelik sağlık taraması çalışmaları bizi çok etkiledi” dedi.

“Altındağ’da 16 Gençlik Merkezimiz Var”

Ziyaret sırasında ilçedeki gençlik merkezleri hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup, “Altındağ’da 16 gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu merkezlerde gençler hem eğitim desteği alıyor hem de sosyal açıdan gelişim gösteriyor. Oyun salonları, kütüphaneler, internet odaları ve spor alanlarıyla gençlerimize güvenli bir ortam sunuyoruz. Yaklaşık 38 bin genç, bu merkezlerden aktif olarak yararlanıyor. Ayrıca düzenlediğimiz geziler ve etkinliklerle gençlerimizin sosyal becerilerini güçlendiriyoruz” diye konuştu.