Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak Güzelkent, Tunahan ve Yeni Bağlıca Mahalleleri’nde asfalt yama ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan yolları onaran belediye ekipleri, yapılan asfalt yama çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırıyor. Çalışmalar kapsamında mahalle ve ara sokaklarda gerçekleştirilen yenileme işlemleriyle ulaşım daha konforlu hale getiriliyor.

Etimesgut Belediyesi, planlı bir şekilde sürdürülen bu çalışmalarla ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yollarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.