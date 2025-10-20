Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde özel bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, BM’nin tarihçesini, küresel etkilerini ve Türkiye’deki faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

Açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara’daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, yaptığı konuşmada, BM Şartı’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden 80 yıl geçtiğini hatırlatarak, tüm ulusların barış, insan hakları ve kalkınma için ortak kararlılık gösterdiğini belirtti. Ahonsi, “Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasındaki ortaklığı vurgulamak isterim. BM, 80 yıl sonra da insanlığın diyalog, diplomasi ve kolektif eylem için en kapsayıcı platformu olmaya devam ediyor” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü ise Kızılay Metro Sanat Galerisi’nin sergi için ideal bir mekân olduğunu belirterek, BM’nin misyonunun 1945’teki kadar, hatta günümüzde daha da önemli olduğunu vurguladı. Gümrükçü, sergideki fotoğrafların geçmişe dair farkındalık yarattığını ve BM’nin çok taraflı işbirliğinin somut örneği olduğunu ifade etti.

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen açılışa katıldığını belirterek, Ankara’nın sadece Türkiye’nin siyasi başkenti değil, aynı zamanda sanatın da başkenti olduğunu söyledi ve sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözüyle tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Ahonsi, Gümrükçü ve Köylüoğlu, kurdele kesim töreniyle serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, BM’nin 1945’ten bu yana yaşadığı önemli anları, Türkiye’deki BM kuruluşlarının çalışmalarını ve Türkiye’nin barış, insani yardım ile sürdürülebilir kalkınma alanındaki katkılarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

BM 80. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi, 24 Ekim’e kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.