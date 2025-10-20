Usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu, OGM Pictures imzalı yeni atv dizisi “Abi” kadrosuna katıldı. Senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı diziyi, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ile Murat Aksu paylaşacak.

Başrolde yer alan Kenan İmirzalıoğlu, kendisini hastalarına adayan ve Ege’deki bir devlet hastanesinde görev yapan cerrah Doğan Hancıoğlu karakterine hayat verecek. Dizide, Doğan Hancıoğlu’nun babası Tahir Hancıoğlu karakterini ise deneyimli oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu canlandıracak.

Yıllar önce ailesiyle bağlarını koparan Doğan, kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelir; ancak yaşanacak olaylar onu bir daha eski hayatına dönemeyeceği bir sürece sürükler.

Dizide Doğan’ın kız kardeşi Melek karakterini Asude Kalebek, abisi Sinan’ı Sinan Tuzcu canlandıracak. Afra Saraçoğlu, Doğan’ın önce tesadüfen tanıştığı ardından aile şirketinde yollarının kesiştiği avukat Çağla Öncü karakterine hayat verecek. Diren Polatoğulları ise Çağla’nın abisi gibi gördüğü Behram Sancar karakteriyle dizide yer alacak.