Kanal D’nin Güller ve Günahlar dizisi, ikinci haftasında reytinglerde öne çıkarak izleyicilerin ilgisini topladı. Cannes’da düzenlenen televizyon içerik fuarı MIPCOM 2025’in de dikkat çeken yapımı olan dizi, hem AB hem de 20+ABC1kategorilerinde günün en çok izlenen programı oldu.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla cumartesi ekranının dikkat çeken yapımı olarak öne çıktı. Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakterinin, fonda Nilüfer’in “Erkekler Ağlamaz” şarkısı eşliğinde yaşadığı duygusal anlar, izleyicilerin ekran başında gözyaşlarına hakim olamamasına neden oldu.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran Güller ve Günahlar, AB kategorisinde 4,15 izlenme oranı ve 14,09 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,09 izlenme oranı ve 15,32 izlenme payıyla liderliğini pekiştirdi.

NGM imzası taşıyan dizi, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.