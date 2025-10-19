MARDİN, binlerce yıllık tarihi dokusu ve farklı kültürleri bir arada barındıran zengin mirasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival, tarihi mekanlarda açılan sergiler ve kültürel etkinliklerle ikinci gününde de devam ediyor.

Mardin Müzesi Sanat Galerisi’nde “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir”, Kasımiye Medresesi’nde “Kuralsız Bağlantılar” ve “Matraki”, Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Tılsım” ve “Medeniyetlerin Mirası”, İl Kültür Müdürlüğü’nde ise “Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları”, “Paranın Yüzünde Anadolu” ve “Mardin Şer’iye Sicilleri” sergileri ziyaretçilere sunuldu. Festival, 26 Ekim’e kadar konserler, tiyatrolar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve her yaşa uygun etkinliklerle sürecek.

Kasımiye Medresesi’nde açılan “Kuralsız Bağlantılar” sergisi, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından hazırlandı. Küratör Beste Gürsu, Mardin’in sanatın kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sergimiz, modern sanat ile geleneksel sanatın özgün yorumlarını bir araya getiriyor. 23 sanatçıya ait eserler, geleneksel tekniklerle modern sanat perspektifiyle yeniden yorumlandı” dedi.

Minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz ise Avrupa sanatının bilinen eserlerini minyatür sanatıyla yorumladıklarını belirterek, “21 öğrencimle hazırladığımız koleksiyonu Mardinli sanatseverlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Olumlu geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Festivalin önemli sergilerinden Picasso: Yaratılış Her Şeydir, Türkiye’de ilk kez Mardin’de izleyiciyle buluştu. Lale Müzesi Sanat Tarihçisi Hazal Paftalı, “Picasso’nun eserleri Mardin’de ilk kez sergileniyor. Sergimize gösterilen yoğun ilgi, Mardinli sanatseverlerin sanata olan ilgisini ortaya koyuyor” dedi.

Ziyaretçilerden Emine Ece, Picasso eserlerini yakından görme fırsatı bulduğu için memnuniyetini dile getirerek, “Eserleri çok merak ediyordum, sabah erken saatlerde geldim ve arkadaşlarımla tekrar ziyaret ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Festival, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekerken, Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturmayı sürdürüyor.