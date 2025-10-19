İZMİR’in Gaziemir ilçesinde, havalimanı personelini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki H.B. yönetimindeki 35 S 00270 plakalı midibüs, virajı alamayarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü H.B. ile birlikte havalimanı personeli olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek, onları Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.