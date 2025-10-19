Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç 22. ölüm yıldönümünde andı.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle: "Savaşın ortasında bile insan kalabilmeyi öğreten, adaletin ve vicdanın sesi Aliya İzzetbegoviç’i rahmetle, minnetle anıyorum.Onun mirası, sadece Bosna Hersek’in değil; adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç kimdir?

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’in Bosanski Şamac kentinde doğan, ülkesinin ilk cumhurbaşkanı, düşünür, hukukçu ve yazar olan önemli bir devlet adamıdır. Genç yaşlarından itibaren özgürlük, adalet ve insan hakları konularına ilgi duyan İzzetbegoviç, II. Dünya Savaşı yıllarında Müslüman kimliğini korumak amacıyla kurulan “Genç Müslümanlar” hareketinde yer aldı. Bu faaliyetleri nedeniyle Yugoslavya yönetimi tarafından iki kez hapse atıldı. 1980’li yılların sonunda serbest kaldıktan sonra Demokratik Eylem Partisi’ni kurarak 1990’da yapılan seçimlerde Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 1992–1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı sırasında halkını hem diplomatik hem de ahlaki bir duruşla savunan İzzetbegoviç, savaşın sonunda imzalanan Dayton Anlaşması’yla barışı sağladı. “Bilge Kral” olarak anılan İzzetbegoviç, “Doğu ile Batı Arasında İslam”, “İslam Deklarasyonu” ve “Özgürlüğe Kaçışım” gibi eserlerinde insanlık, özgürlük, inanç ve ahlak konularında derin fikirler ortaya koydu. 19 Ekim 2003’te vefat eden Aliya İzzetbegoviç, hem fikirleriyle hem de örnek liderliğiyle tüm dünyada saygıyla anılmaktadır.