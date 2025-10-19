İstanbul Trump Sahne’de prömiyeri yapılan “Eşyanın Tabiatı” adlı tiyatro oyunu, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla gala gecesinde izleyicilerden tam not aldı. Ferhat Ergün’ün yazıp yönettiği, Serkan Kavurt’un yapımcılığını üstlendiği oyunda başrolleri Mert Turak ve Aslıhan Malbora paylaştı.

Oyun, gizemli bir iş görüşmesiyle başlayan ve seyirciyi sürprizlerle dolu bir finale taşıyan çarpıcı hikayesiyle dikkat çekti. Final sahnesindeki duygusal anlar salonda büyük yankı uyandırırken, izleyiciler oyuncuların performansını uzun süre ayakta alkışladı.

Çağatay Ulusoy’dan sevgilisi Aslıhan Malbora’ya şampanyalı kutlama

Oyunun ilk temsilinin ardından kuliste renkli anlar yaşandı. Aslıhan Malbora’nın sevgilisi Çağatay Ulusoy, galaya katılamasa da kulise gönderdiği şampanya ile sevgilisine sürpriz yaptı. Oyun sonrası şampanya, rol arkadaşı Mert Turaktarafından patlatılarak kutlama yapıldı.

Mert Turak’tan usta performans, Aslıhan Malbora’dan başarılı tiyatro çıkışı

Televizyon ekranlarında “Bahar” dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Mert Turak, tiyatro sahnesindeki güçlü performansıyla bir kez daha adından söz ettirdi. İlk kez tiyatro sahnesine çıkan Aslıhan Malbora ise rolünün altından başarıyla kalkarak seyirciden tam not aldı.

Oyunun konusu: Gizemli bir iş görüşmesinde akıl oyunları

“Eşyanın Tabiatı”nda, gizemli bir iş ilanı Yavuz (Mert Turak) ve Yasemin’i (Aslıhan Malbora) bir araya getiriyor. Ancak Yasemin, hangi işe başvurduğunu dahi bilmemektedir. Bu gizemli iş görüşmesinde tek kural, işin ne olduğunu doğru tahmin etmektir. Akıl oyunları ve şaşırtıcı etaplarla ilerleyen süreçte iki karakterin gizli amaçları birer birer açığa çıkar.