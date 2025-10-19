BALIKESİR’in Edremit ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı dehşete yol açtı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, öldürdüğü kişinin aracını gasbettikten sonra kaçarken çevreye ateş açtı. Saldırgan, yolda 1 kişiyi daha öldürüp 5 kişiyi yaraladı. Polisle girdiği sıcak çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir kişinin silahla vurularak aracının gasbedildiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini ve aracının saldırgan tarafından alındığını tespit etti.

Kaçarken çevreye ateş açan saldırgan, 1 kişiyi daha öldürüp 5 kişiyi yaraladı. Polis ekiplerinin takibi Edremit ilçe merkezine kadar sürdü. Burada çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan vurularak öldürüldü.

Yaralanan 2’si polis olmak üzere toplam 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı ve 2 savcı görevlendirildi.