Hande Erçel’in hem öyküsünü kaleme aldığı hem de başrolü Metin Akdülger’le paylaştığı “İki Dünya Bir Dilek” filminin yayın tarihi belli oldu. Rusya’da Hande Erçel’in Barış Arduç’la başrolünü paylaştığı “Rüzgâra Bırak” filminin büyük gişe başarısının ardından, yapımın dağıtım haklarını Volga Cinema ve IVI platformu aldı.

Taff Pictures imzalı film, 25 Kasım Salı günü Prime Video’da izleyiciyle buluşacak. Film, 27 Kasım’da Rusya’da sinemalarda gösterime girecek.

Elçin Muslu’nun senaryosunu yazdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği yapımda Metin Akdülger “arkeolog Can”, Hande Erçel ise “avukat Bilge” karakterine hayat veriyor. 1998 yılbaşı gecesi sağlık sorunları nedeniyle gittikleri hastanede yolları kesişen iki yabancının, yıllar sonra bir dilek sayesinde yeniden buluşmasını konu alan film, izleyiciye duygusal bir yolculuk sunuyor.

Yapımda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, İhsan İlhan, İlayda Orkut, Mert Ege Ak ve Duygu Köse gibi isimler yer alıyor.