Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İzmir’den günübirlik tura katılan yolcuları taşıyan otobüs şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 32 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli-Buldan karayolunun Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevdet Uça (49) yönetimindeki 35 CEJ 048 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, yolculardan Güldane Altınova’nın (67) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 32 kişi, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Altınova’nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüsün, Denizli’nin Buldan ilçesine düzenlenen günlük tur sonrası İzmir’e dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.